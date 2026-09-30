Стало известно о новом назначении экс-главы Дагестана Меликова

Экс-глава Дагестана Сергей Меликов стал сенатором от Брянской области

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук подписал указ о назначении бывшего главы Дагестана Сергея Меликова членом Совета Федерации от исполнительного органа власти региона. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правительства Брянской области.

Ковальчук одержал победу на досрочных выборах главы региона, набрав 67,52% голосов избирателей. 28 сентября он официально вступил в должность губернатора.

Согласно тексту указа, полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Брянской области — Сергей Алимович Меликов наделяется с 29 сентября 2026 года.

Таким образом, бывший руководитель Дагестана переходит на работу в верхнюю палату российского парламента, где будет представлять интересы Брянской области.

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