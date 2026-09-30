Стало известно об атакованном танкере в Ормузском проливе

В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу — в судно попал неустановленный снаряд. Инцидент зафиксировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

По данным центра, сообщение о происшествии поступило с задержкой. Источник информации охарактеризован как подтверждённый. Танкер следовал через пролив, когда был поражён снарядом — тип которого пока не установлен. Сведений о пострадавших не поступало.

Название судна и порт его приписки не раскрываются.

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