Стало известно, почему часть Киева осталась без света и воды

Часть Киева осталась в среду без электро- и водоснабжения после взрывов

В среду некоторые районы Киева остались без электричества и воды вследствие взрывов, о чем сообщило украинское телевидение «Общественное».

Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в столице на фоне объявления воздушной тревоги.

В опубликованном в Telegram-канале сообщении говорится, что после инцидентов в отдельных частях города прекратилось электроснабжение и подача воды.

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