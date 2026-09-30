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Политика 2562

Стало известно, почему часть Киева осталась без света и воды

Часть Киева осталась в среду без электро- и водоснабжения после взрывов

Часть Киева осталась в среду без электро- и водоснабжения после взрывов
Фото: Наталия Мущинкина

В среду некоторые районы Киева остались без электричества и воды вследствие взрывов, о чем сообщило украинское телевидение «Общественное». 

Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в столице на фоне объявления воздушной тревоги.

 В опубликованном в Telegram-канале сообщении говорится, что после инцидентов в отдельных частях города прекратилось электроснабжение и подача воды.

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