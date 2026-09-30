Стало известно, почему глава генштаба ЦАХАЛ отменил визит в США

Портал Ynet сообщил, что начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир отменил свой визит в США, запланированный на октябрь, из-за небезопасной обстановки в стране. По его словам, он считает неправильным уезжать из страны, когда армия находится в состоянии повышенной боеготовности.

Планировалось, что Замир встретится с главой Центрального командования США и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Стороны должны были обсудить сотрудничество в связи с конфликтом вокруг Ирана и другими угрозами. Конкретные сроки переноса визита не называются.

Замир ранее решил повысить уровень боеготовности израильской армии в преддверии еврейских праздников. Они считаются особенно опасным периодом в плане угроз безопасности. Детали мер не раскрываются.

Кроме того, 7 октября исполнится три года с начала атаки боевиков движения ХАМАС на Израиль. 27 числа в стране пройдут парламентские выборы. Таким образом, армия готовится не только предотвращать угрозы, но и возможные инциденты в области безопасности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что существует угроза атаки на страну в преддверии парламентских выборов.

Эяль Замир возглавил генштаб ЦАХАЛ в 2025 году. Он сменил на этом посту Герци Халеви. Замир известен опытом командования в операциях против ХАМАС и «Хезболлы». Он неоднократно выступал за повышение готовности армии к возможным конфликтам. Визит в США должен был стать его первой зарубежной поездкой в должности.

Нетаньяху предупредил о готовящемся новом нападении на Израиль.

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