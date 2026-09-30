Страна Евросоюза отказала Киеву в важной просьбе

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Евросоюз не располагает возможностями поставить Украине системы противовоздушной обороны в том объеме, который от него требуется. Соответствующее заявление глава болгарского правительства сделал, выступая на военно-космической конференции в Брюсселе.

По словам Радева, у Евросоюза попросту нет необходимого количества средств ПВО, поскольку все имевшиеся запасы уже были переданы. Премьер отметил, что оборонно-промышленный комплекс нуждается во времени для производства новых систем.

В связи с этим Радев призвал к активизации дипломатического диалога по украинскому вопросу.

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