Страны СНГ готовят договор о возврате активов из-за рубежа

Генеральные прокуроры стран СНГ на заседании в Казани одобрили концепцию договора о сотрудничестве государств — участников Содружества в сфере возврата из-за рубежа активов. Кроме того, было принято решение о создании экспертной сети по возврату активов. Об этом сообщается по итогам 36-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ, прошедшего под председательством генпрокурора России Александра Гуцана.

Гуцан отметил, что одобренная концепция станет основой для дальнейшей работы. По его словам, создание экспертной сети по возврату активов на пространстве СНГ необходимо для развития гибких механизмов взаимодействия, ускорения обмена информацией и укрепления профессиональных связей.

Он напомнил, что в мире существует 10 межведомственных сетей, однако ни одна из них не объединяет все страны СНГ, несмотря на тесные экономические связи, схожие правовые системы и общее историческое прошлое.

Гуцан подчеркнул, что новая экспертная сеть станет важной платформой для предметного решения задач по заморозке и конфискации имущества в рамках действующих национальных процедур.

В решении КСГП концепция договора одобрена как основа для дальнейшей совместной разработки проекта международного договора, включая анализ его соотношения с действующими международными договорами и внутригосударственную проработку положений.

Межведомственная экспертная сеть по возврату активов учреждается на принципах добровольности и станет неформальным механизмом, не заменяющим процедуры международной правовой помощи. Она начнёт работу после утверждения положения о её деятельности.

Также в решении КСГП предлагается рассмотреть вопрос о подготовке модельного закона о возврате активов из-за рубежа, в том числе с учётом опыта Казахстана, где 12 июля 2023 года был принят соответствующий закон.

Кроме того, предложено изучить российский и белорусский опыт направления и рассмотрения запросов о правоохранительном содействии при проведении антикоррупционных проверок в отсутствие уголовного преследования — для выявления активов коррупционного происхождения и их последующего возврата.

В заседании приняли участие генпрокуроры Азербайджана, Армении (по видеосвязи), Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве наблюдателя выступил представитель Генпрокуратуры Туркменистана.

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