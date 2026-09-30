Суд в Словакии вынес приговор убийце за резню в гимназии

Убийцу из Спишска-Стара-Вес в Словакии приговорили к 25 годам заключения

Самуэл С. приговорён к 25 годам лишения свободы за убийство двух человек в гимназии города Спишска-Стара-Вес на востоке Словакии. Об этом сообщил новостной портал Dennik N.

Вердикт вынес специализированный уголовный суд в городе Пезинок (Западная Словакия). Прокурор требовал для подсудимого пожизненного заключения, тогда как защита настаивала на 15 годах. Сторона обвинения намерена обжаловать приговор, считая его слишком мягким.

Напомним, в январе 2025 года Самуэл С., на тот момент 18-летний учащийся гимназии города Спишска-Стара-Вес, совершил нападение на учителя и двух одноклассников. Двое из них погибли.

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