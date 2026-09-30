Комитет независимых экспертов из шести авторитетных юристов и политологов приступил к оценке правовых оснований для запрета и лишения регистрации европейской ультраправой партии. Специальная группа сформирована надзорным органом Европейского союза для проверки деятельности политической силы на соответствие основополагающим ценностям и законодательству ЕС.

Разбирательство может привести к блокировке государственного финансирования фракции и запрету на использование общеевропейской партийной структуры. Инициаторы проверки указывают на систематические нарушения принципов демократического плюрализма и верховенства права в программных документах объединения.

Представители правого блока назвали процедуру политически мотивированной попыткой институтов Брюсселя изолировать растущую оппозицию. Ожидается, что итоговое юридическое заключение комиссии будет передано руководству европейских структур в течение нескольких недель.

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