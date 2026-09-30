Связь, которая не умрет: ЕС создает систему для конца света

Еврокомиссия предложила создать единую интегрированную систему автономной связи для служб гражданской обороны всех стран сообщества. Она должна обеспечить бесперебойную коммуникацию во время глобальных чрезвычайных ситуаций даже при выходе из строя обычных систем мобильной связи.

Система получила название Европейская система связи в критических ситуациях. По данным ЕК, она может действовать в условиях ударов беспилотников по критической инфраструктуре, террористических нападений, а также лесных пожаров, наводнений и ураганов. Конкретные технические решения не раскрываются.

Система будет объединять средства голосовой, текстовой и видеосвязи с возможностями быстрой геолокации. В обычных условиях она будет работать на технологиях 5G. В случае недоступности сигнала предусмотрен переход на спутниковую связь. В обоих случаях будут использоваться алгоритмы шифрования.

Для всех видов связи планируется использовать один гаджет. Он должен быть унифицирован для всех экстренных служб всех стран Евросоюза. К системе предполагается подключить спасательные службы, пожарных, полицию, миграционные службы и специальные экстренные службы.

Теперь предложение должны утвердить Европарламент и Совет ЕС. После этого система должна быть внедрена в ЕС до 2030 года. Еврокомиссия не уточнила, сколько это будет стоить, какое оборудование будет использовано и какая компания станет оператором системы.

Евросоюз неоднократно сталкивался с перебоями связи при чрезвычайных ситуациях. В 2025 году лесные пожары в Испании и Португалии привели к отключениям мобильной связи. Наводнения в Германии и Бельгии в 2021 году также нарушили коммуникации экстренных служб. Ряд стран ЕС развивает собственные системы связи для спасателей. Новая инициатива должна унифицировать эти усилия.

Системы связи для экстренных служб существуют в разных странах мира. В США действует сеть FirstNet. В Великобритании используется система ESN. Они обеспечивают приоритетный доступ для спасателей. Евросоюз пока не имеет единой системы. Создание EUCCS потребует координации между странами и значительных инвестиций. Европарламент и Совет ЕС должны утвердить предложение.

«Выключить Киев» раз и навсегда: Россия начала бить по цифровой инфраструктуре Украины — что происходит?

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX