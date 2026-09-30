Связи с Эпштейном: парламент Норвегии начал расследование против элит

В Осло проверят контакты политиков и дипломатов со скандальным финансистом

Парламентский комитет по надзору Норвегии инициировал масштабное расследование возможных связей представителей национальной политической элиты и дипломатического корпуса с финансистом Джеффри Эпштейном. Законодатели намерены установить полный круг должностных лиц, поддерживавших неформальные контакты с фигурантом громкого дела.

Поводом для парламентских слушаний послужили новые документы, указывающие на контакты бывших членов правительства и послов королевства с окружением финансиста. Проверочная комиссия запросила архивы министерства иностранных дел, протокольные записи закрытых встреч и сведения о зарубежных поездках чиновников.

Депутаты подчеркнули необходимость полной прозрачности расследования для сохранения общественного доверия к институтам власти. Ожидается, что итоговый отчет надзорного комитета с рекомендациями для силовых структур будет представлен до конца текущей сессии.

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