Токио на охоте за дронами: экс-министр обороны Японии в Киеве

Экс-глава МО Японии прибыл в Киев для переговоров о БПЛА

Агентство Kyodo сообщило, что бывший министр обороны Японии, высокопоставленный член Либерально-демократической партии Ицунори Онодэра прибыл в Киев. По данным правительственных источников, он проведет переговоры с руководством ВСУ и обсудит возможности технологического сотрудничества в области беспилотных систем.

Сообщается, что Онодэра намерен посетить предприятия, производящие беспилотники-перехватчики. Также он планирует посетить компании, связанные с разработкой систем радиоэлектронной борьбы. Конкретные названия предприятий не раскрываются.

По данным Kyodo, всю полученную в ходе поездки информацию японская сторона намерена использовать во внутрипартийных и внутриправительственных дискуссиях. Тема — укрепление обороноспособности в рамках запланированного на конец года пересмотра трех основополагающих документов в сфере безопасности.

Ранее японские СМИ сообщали, что правительство Японии рассматривает возможность закупки беспилотников украинского производства и постановки их на вооружение сил самообороны. Конкретные типы и объемы возможных закупок не уточняются.

Поездка Онодэры продлится до 1 октября. Ранее премьер-министр Санаэ Такаити распорядилась начать пересмотр основных документов в области безопасности. Ожидается, что вопросу развития беспилотных систем в обновленной стратегии будет отведена одна из ключевых ролей.

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