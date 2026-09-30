Торговый заслон: США заблокировали импорт из Канады на миллиард долларов

Вашингтон ввел запрет на ввоз канадского алкоголя и мотоциклов

В Соединенных Штатах вступил в законную силу запрет на импорт широкой номенклатуры канадских товаров общей стоимостью более 1 миллиарда долларов. Американские таможенные службы начали применять новые ограничения на всех пограничных пунктах пропуска.

Под действие торгового эмбарго подпали поставки мотоциклетной техники, крепкой алкогольной продукции, изделий из стали и ряда потребительских категорий. Администрация США объяснила ужесточение мер необходимостью защиты внутреннего рынка и ответными шагами на тарифную политику Оттавы.

Канадские экспортеры и деловые ассоциации заявили о колоссальных логистических убытках и риске разрыва трансграничных производственных цепочек. Правительство Канады готовит официальную жалобу в арбитражные органы международного торгового соглашения.

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