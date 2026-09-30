Трамп анонсировал скорые перемены в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что Соединённые Штаты вскоре одержат победу в конфликте с Ираном. Об этом он заявил, выступая в Белом доме.

«Мы победим в этой войне очень скоро. Так или иначе», — сказал Трамп.

Он также пообещал, что очень скоро «что-то начнёт происходить», не приведя при этом конкретных подробностей.

Американский лидер отметил, что у США практически полный контроль над Ормузским проливом.

«Я бы сказал полный, но время от времени туда сбрасывают мину, и это немного всё нарушает», — добавил он.

Напомним, США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договорённостей в части, касающейся Ормузского пролива. До начала конфликта через этот пролив транспортировали примерно 25% мировых объёмов торговли нефтью и около 20% сжиженного природного газа.

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