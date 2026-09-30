...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1573

Трамп признался, что ему нравится северокорейский лидер Ким Чен Ын

Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына своим другом

Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына своим другом
Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о хороших личных отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский президент вновь назвал северокорейского руководителя своим другом.

В беседе с журналистами в Белом доме Трамп сказал, что Ким Чен Ын относится к нему с симпатией и уважением. Президент подчеркнул, что считает такое отношение со стороны северокорейского лидера исключительным.

Трамп и ранее неоднократно говорил о намерении возобновить контакты с Пхеньяном. Во время своего первого президентского срока он трижды лично встречался с Ким Чен Ыном.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен также сообщал о заинтересованности Вашингтона в возобновлении переговоров с КНДР. В сентябре Трамп подтвердил готовность к диалогу с Пхеньяном во время встречи с южнокорейским лидером.

Читайте также:

Трамп: Гейтс перестал бояться гибели людей от ИИ.

Трамп допустил капитуляцию Ирана на фоне конфликта.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в “MAX”.

Подписаться

Автор:
Ким Чен Ын Дональд Трамп США КНДР Вашингтон Корея Иран

Что еще почитать