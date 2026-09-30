Трамп признался, что ему нравится северокорейский лидер Ким Чен Ын

Президент США Дональд Трамп заявил о хороших личных отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский президент вновь назвал северокорейского руководителя своим другом.

В беседе с журналистами в Белом доме Трамп сказал, что Ким Чен Ын относится к нему с симпатией и уважением. Президент подчеркнул, что считает такое отношение со стороны северокорейского лидера исключительным.

Трамп и ранее неоднократно говорил о намерении возобновить контакты с Пхеньяном. Во время своего первого президентского срока он трижды лично встречался с Ким Чен Ыном.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен также сообщал о заинтересованности Вашингтона в возобновлении переговоров с КНДР. В сентябре Трамп подтвердил готовность к диалогу с Пхеньяном во время встречи с южнокорейским лидером.

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