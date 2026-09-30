Трамп задумался о новом назначении для директора Нацразведки

Президент США Дональд Трамп заявил, что директор Национальной разведки Джей Клейтон может стать ответственным за развитие искусственного интеллекта в стране. Глава государства сообщил, что намерен определиться с кандидатом в течение ближайших трех-четырех дней, сообщает Axios.

По словам Трампа, у него уже есть подходящая кандидатура. Президент охарактеризовал Клейтона как хорошего человека для работы над развитием ИИ в американской администрации.

В настоящее время обязанности ответственного за развитие искусственного интеллекта в США официально не определены. Трамп также ранее объявлял о создании Сил искусственного интеллекта по аналогии с Космическими силами, учрежденными в 2019 году.

Ожидается, что решение о назначении куратора сферы ИИ будет принято в ближайшие дни. Конкретные полномочия будущего ответственного пока не уточнялись.

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