Трамп запустил американские «Госуслуги»: портал не может даже простых вещей

Президент США Дональд Трамп запустил портал America.gov. Эта единая госплатформа на базе искусственного интеллекта, по замыслу администрации, должна положить конец блужданию американцев по десяткам тысяч «ужасных» веб-сайтов и стать парадным входом к федеральным услугам, льготам и информации. Если верить американским властям, это будет не просто сайт, а чуть ли не второй Конституционный конвент только с чат-ботом вместо делегатов и без необходимости договариваться о ратификации.
Инициатива стала частью масштабной модернизации цифрового присутствия федерального правительства. Трамп назвал проект не просто сайтом, а частью трансформации взаимодействия правительства с гражданами, продолжением указа 2025 года о приоритетном улучшении веб-сайтов и соблюдении Закона об интегрированном цифровом взаимодействии в XXI веке. Проще говоря, американские чиновники наконец заметили, что Интернет — это не временное явление, и решили собрать все в одном месте.
Трамп представил сайт в Вашингтоне, поблагодарив Джо Геббиа, который возглавляет Национальную дизайн-студию и стал первым в истории США главным дизайнером.
«Это идеальный продукт. Если вдуматься, он называется "Америка", — пояснил Трамп. — С America.gov федеральное правительство больше не стоит у вас на пути, оно только к вашим услугам».
По его словам, вместо лабиринта из десятков тысяч сайтов и более чем 10 тысяч форм теперь будет единая страница для любого вопроса, и «теоретически» взломать её невозможно, поскольку сайт создан с нуля с заботой о конфиденциальности. Трамп добавил: «Когда будет найден способ взломать сайт, мы положим этому конец». Это заявление звучит как «мой дом абсолютно защищён, а если вор всё-таки залезет, мы просто попросим его выйти».
Сообщается, что личная информация не собирается и не хранится, а все данные исчезают после выхода из системы. «Реальный риск заключается в том, что если все ваши данные будут храниться в одном месте, то любой, кто взломает систему, получит доступ ко всем данным», — поясняет администратор Мехмет Оз.
На сайте есть строка поиска: пользователи могут задавать вопросы о доступе к услугам. Им сообщается, что ответы взяты с официальных правительственных сайтов, и приводятся ссылки на первоисточники. В начале 2027 года пользователи смогут заполнять формы, подавать заявления и продлевать документы, включая оформление медицинской страховки и подачу заявления на паспорт. Трамп также подписал указ, предписывающий ведомствам интегрировать свои сервисы с сайтом. Пока, впрочем, платформа умеет примерно то же, что только что пришедший на работу сотрудник: отвечает, ссылается и обещает, что всё будет потом.
Эксперты предупреждают о рисках точности, прозрачности и конфиденциальности, а также о необходимости сохранить живой доступ к услугам на случай сбоев ИИ. Николас Тернер Ли отмечает, что ИИ может упростить бюрократию, но при сбое американцы не должны остаться без доступа к госуслугам.