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Политика 3787

Удар по АдГ: ЕС готовит лишение регистрации и €3 млн

Комитет ЕС обсудит лишение финансирования движения АдГ

Комитет ЕС обсудит лишение финансирования движения АдГ
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Издание Politico сообщило, что комитет независимых авторитетных лиц ЕС обсудит вопрос об отзыве регистрации и лишении дотаций правого политического движения «Европа суверенных наций», созданного партией «Альтернатива для Германии». Заседание комитета назначено на 1 октября.

Комитет независимых авторитетных лиц является консультативным органом Управления ЕС по делам европейских партий и политических фондов. Оно занимается проверкой финансирования политических формирований. В комитет входят шесть человек: по два от Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. У органа будет два месяца для вынесения окончательного решения.

Вице-президент «Европы суверенных наций» считает, что в комитет назначены люди с явной политической ориентацией. По его словам, в условиях настоящей демократии представители партий не должны участвовать в принятии решений о финансировании своих политических соперников. Конкретных имен он не назвал.

Сейчас ЕСН занимает 25 мест в Европарламенте. В июле ЕП одобрил проведение расследования против политического движения. Причиной названы обвинения в нарушении ценностей сообщества, в том числе из-за антимиграционной риторики.

До этого портал Euractiv писал, что попытка довести дело до запрета «Европы суверенных наций» и лишение партии положенной дотации в 3 млн евро представляют собой серьезный политический риск для Брюсселя. 

«Европа суверенных наций» — правая политическая сила, созданная при участии АдГ. Она объединяет несколько националистических партий Европы. В Европарламенте фракция выступает против миграционной политики ЕС и расширения полномочий Брюсселя. АдГ последовательно наращивает присутствие в восточных землях Германии. Победы в Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании закрепили тренд.

Суд выселил АдГ: сотрудники партии в столице ФРГ перешли на удалёнку.

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