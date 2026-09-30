Издание Politico сообщило, что комитет независимых авторитетных лиц ЕС обсудит вопрос об отзыве регистрации и лишении дотаций правого политического движения «Европа суверенных наций», созданного партией «Альтернатива для Германии». Заседание комитета назначено на 1 октября.

Комитет независимых авторитетных лиц является консультативным органом Управления ЕС по делам европейских партий и политических фондов. Оно занимается проверкой финансирования политических формирований. В комитет входят шесть человек: по два от Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии. У органа будет два месяца для вынесения окончательного решения.

Вице-президент «Европы суверенных наций» считает, что в комитет назначены люди с явной политической ориентацией. По его словам, в условиях настоящей демократии представители партий не должны участвовать в принятии решений о финансировании своих политических соперников. Конкретных имен он не назвал.

Сейчас ЕСН занимает 25 мест в Европарламенте. В июле ЕП одобрил проведение расследования против политического движения. Причиной названы обвинения в нарушении ценностей сообщества, в том числе из-за антимиграционной риторики.

До этого портал Euractiv писал, что попытка довести дело до запрета «Европы суверенных наций» и лишение партии положенной дотации в 3 млн евро представляют собой серьезный политический риск для Брюсселя.

«Европа суверенных наций» — правая политическая сила, созданная при участии АдГ. Она объединяет несколько националистических партий Европы. В Европарламенте фракция выступает против миграционной политики ЕС и расширения полномочий Брюсселя. АдГ последовательно наращивает присутствие в восточных землях Германии. Победы в Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании закрепили тренд.

Суд выселил АдГ: сотрудники партии в столице ФРГ перешли на удалёнку.

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