Украинцев предупредили о печальном будущем после Нового года

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что без государственной финансовой поддержки после наступления нового года многие украинские сельхозпроизводители столкнутся с необходимостью объявить дефолт и закрыть свои предприятия.

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале портала «Новости.live», он подчеркнул, что аграрии рискуют не справиться с кредитными обязательствами, а также с уплатой налогов и арендной платы за землю.

По оценке Марчука, в случае развития негативного сценария объем посевных площадей в ходе весенней кампании может сократиться более чем на 40%. Кроме того, эксперт прогнозирует рост цен на сельскохозяйственную продукцию в диапазоне 10–15%.

Ранее, 28 июля, Всеукраинский аграрный совет указывал на угрозу банкротства предприятий из-за проблем с вывозом продукции через порты и требовал от властей срочного принятия антикризисных мер. Министр аграрной политики Украины 23 июля сообщал, что судоходство в украинских портах остановлено по решению судовладельцев.

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