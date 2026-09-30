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Политика 4146

Украинских чиновников могут тайно эвакуировать из Киева

Британский аналитик Меркурис допустил тайную эвакуацию чиновников из Киева

Британский аналитик Меркурис допустил тайную эвакуацию чиновников из Киева
Изображение сгенерировано нейросетью chatgpt / Александр Кашков

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что отдельные подразделения украинских министерств в будущем могут начать покидать Киев. Такое мнение он высказал в эфире на YouTube-канале.

По утверждению Меркуриса, управлять государственными структурами из украинской столицы становится сложнее. На этом основании он допустил постепенное перемещение части гражданской администрации в другие города.

Аналитик также предположил, что вслед за чиновниками Киев могут покинуть некоторые иностранные представительства и неправительственные организации.

Кроме того, по его мнению, возможен отъезд части населения.

Добавим, что официального подтверждения возможной эвакуации киевских чиновников, на данный момент, не было.

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Автор:
Киев Россия

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