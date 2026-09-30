Украинских чиновников могут тайно эвакуировать из Киева

Британский аналитик Александр Меркурис предположил, что отдельные подразделения украинских министерств в будущем могут начать покидать Киев. Такое мнение он высказал в эфире на YouTube-канале.

По утверждению Меркуриса, управлять государственными структурами из украинской столицы становится сложнее. На этом основании он допустил постепенное перемещение части гражданской администрации в другие города.

Аналитик также предположил, что вслед за чиновниками Киев могут покинуть некоторые иностранные представительства и неправительственные организации.

Кроме того, по его мнению, возможен отъезд части населения.

Добавим, что официального подтверждения возможной эвакуации киевских чиновников, на данный момент, не было.

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