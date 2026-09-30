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Политика 1991

Украинских депутатов попросили выйти на работу пораньше, чтобы испортить украинцам жизнь

Украинских депутатов попросили выйти на работу пораньше ради денег от Европы

Украинских депутатов попросили выйти на работу пораньше ради денег от Европы
Фото: нейросеть GPT Осинцев Пётр Леонидович

Правительство обратилось к Верховной Раде с просьбой сократить осенние каникулы на сутки, чтобы депутаты могли вернуться к исполнению обязанностей 12 октября. 

Это необходимо для скорейшего принятия нормативных актов, требуемых для привлечения финансовой поддержки от западных партнеров, рассказал премьер-министр Корецкий.

Конкретные законопроекты, подлежащие рассмотрению, глава кабмина не детализировал.

Напомним, парламент ушел на отдых 19 сентября, планируя возобновить работу 13 октября.

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