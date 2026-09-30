Украинских депутатов попросили выйти на работу пораньше, чтобы испортить украинцам жизнь

Украинских депутатов попросили выйти на работу пораньше ради денег от Европы

Правительство обратилось к Верховной Раде с просьбой сократить осенние каникулы на сутки, чтобы депутаты могли вернуться к исполнению обязанностей 12 октября.

Это необходимо для скорейшего принятия нормативных актов, требуемых для привлечения финансовой поддержки от западных партнеров, рассказал премьер-министр Корецкий.

Конкретные законопроекты, подлежащие рассмотрению, глава кабмина не детализировал.

Напомним, парламент ушел на отдых 19 сентября, планируя возобновить работу 13 октября.

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