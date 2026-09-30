В рамках расследования Главного военного следственного управления СК России возбуждено уголовное дело против солдата Сергея Молоша, стрелка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (в/ч А0281) вооруженных сил Украины.

По данным следствия, в 2025 году украинский военнослужащий вместе с сослуживцами и бойцами других подразделений ВСУ незаконно пересек государственную границу РФ, имея на руках автоматическое оружие и боеприпасы. В тот же день Молоша прибыл к слободе Гончаровка в Суджанском районе Курской области. Заняв наблюдательно-огневую позицию при поддержке украинской бронетехники, он участвовал в вооруженном удержании населенного пункта до момента своего пленения российскими силовиками, которые выполняли задачу по восстановлению конституционного порядка.

В ходе действий боевик препятствовал эвакуации гражданских лиц, а также предпринимал шаги, направленные на запугивание местного населения и дестабилизацию работы государственных органов РФ на суверенной территории страны.

Молоше предъявлено обвинение в совершении террористического акта (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ). Следственные действия продолжаются.

Читайте также: Суд отклонил просьбу Euroclear о приостановке взыскания 18,2 трлн руб по иску ЦБ

Читайте также: Руководство НАТО подтвердило дефицит ракет ПВО у Украины