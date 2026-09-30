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Политика 1683

Ультиматум ФБР: спецслужбы США предложили хакерам сдаться добровольно

Федеральное бюро расследований призвало киберпреступников выйти на связь

Федеральное бюро расследований призвало киберпреступников выйти на связь
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Высокопоставленный представитель Федерального бюро расследований США обратился к участникам международных группировок киберпреступников с призывом добровольно выйти на контакт. В ведомстве подчеркнули, что американские спецслужбы обладают всеми инструментами для идентификации и задержания сетевых злоумышленников.

Спецоперации последнего года позволили американским киберподразделениям внедриться в закрытые платформы вымогателей и перехватить доступ к серверам управления ботнетами. В ФБР заявили, что сотрудничество со следствием является единственной возможностью смягчить неизбежное уголовное наказание.

Заявление прозвучало на фоне усиления скоординированных ударов правоохранителей США и союзников по операторам вредоносных программ. Бюро намерено продолжать блокировку криптокошельков и ликвидацию инфраструктуры хакерских синдикатов по всему миру.

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Автор:
ФБР США

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