Ультиматум ФБР: спецслужбы США предложили хакерам сдаться добровольно

Высокопоставленный представитель Федерального бюро расследований США обратился к участникам международных группировок киберпреступников с призывом добровольно выйти на контакт. В ведомстве подчеркнули, что американские спецслужбы обладают всеми инструментами для идентификации и задержания сетевых злоумышленников.

Спецоперации последнего года позволили американским киберподразделениям внедриться в закрытые платформы вымогателей и перехватить доступ к серверам управления ботнетами. В ФБР заявили, что сотрудничество со следствием является единственной возможностью смягчить неизбежное уголовное наказание.

Заявление прозвучало на фоне усиления скоординированных ударов правоохранителей США и союзников по операторам вредоносных программ. Бюро намерено продолжать блокировку криптокошельков и ликвидацию инфраструктуры хакерских синдикатов по всему миру.

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