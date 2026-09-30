Ульянов ответил назвавшему Россию карликом президенту Австрии

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал высказывание президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Об этом российский дипломат написал на своей странице в социальной сети X.

«Любопытно. Если он считает Россию карликом, то как бы он охарактеризовал свою собственную страну?» — написал Михаил Ульянов.

Президент Австрии ранее назвал Россию карликом. Он заявил, что страна ведет себя как гигант. Российский постпред ответил на это заявление. Ульянов посоветовал публичным деятелям тщательнее подбирать слова во время выступлений.

Михаил Ульянов занимает должность постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене. Он представляет интересы России в МАГАТЭ, ОБСЕ и других структурах.

Александр Ван дер Беллен занимает пост федерального президента Австрии с 2017 года.

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