В Белоруссии определили цели на 2027 год

Президент Белоруссии подписал указ о показателях развития республики на 2027 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, утверждающий важнейшие показатели и параметры социально-экономического развития республики на 2027 год. Об этом агентству БелТА сообщили в пресс-службе главы государства.

По данным пресс-службы, документ принят для обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны.

Указ, в частности, устанавливает рост ВВП на уровне 101,9% к уровню 2026 года. Других параметров документа в сообщении не приводится.

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