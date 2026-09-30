Немецкое издание Welt am Sonntag сообщило о серьезных проблемах в системе подготовки военного резерва Бундесвера. Программа испытывает нехватку материально-технического обеспечения, вооружения и современной инфраструктуры. Журналисты описали ситуацию на примере 921-го пехотного батальона сухопутных войск, который полностью укомплектован резервистами.

По информации газеты, сборы военнослужащих проходят на полигоне Зенне, расположенном на западной окраине Тевтобургского леса в Восточной Вестфалии. Личный состав размещен на базе лагеря, имитирующего афганские поселения и построенного шестнадцать лет назад. Резервисты живут в продуваемых бетонных бараках на походных кроватях и питаются полевыми пайками стандарта НАТО. Издание также отмечает особенность обстановки в районе маневров: на территории полигона площадью 116 квадратных километров за последние годы обосновалась популяция диких волков.

При отработке действий против воображаемого противника именно эти животные, как констатируется в публикации, сейчас являются наиболее опасными живыми существами на объекте. Личный состав батальона, по данным Welt am Sonntag, полностью обеспечен индивидуальным обмундированием, обувью и средствами бронезащиты. Однако подразделение испытывает острый дефицит штатного оснащения. В частности, стрелковое оружие и аналоговые радиостанции образца 1980-х годов батальон вынужден временно брать у регулярных армейских частей. Кроме того, у подразделения полностью отсутствует крупная бронетехника, нет в распоряжении даже стандартных армейских внедорожников.

Для передвижения по полигону резервисты используют арендованные гражданские микроавтобусы Volkswagen. Газета подчеркивает, что реальное положение дел с подготовкой добровольцев в Германии полностью расходится с ключевыми положениями новой «Стратегии развития резерва», которую представил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. В официальном документе оборонного ведомства декларируется создание высокотехнологичной, мобильной и глубоко интегрированной в цифровые сети резервной армии. На практике же, как резюмирует издание, резерв ФРГ по-прежнему функционирует в условиях системной нехватки профильных кадров, современной инфраструктуры и материальной базы.

Обязательный воинский призыв в Германии был отменен в июле 2011 года, после чего страна перешла на профессиональную армию. В настоящее время численность военнослужащих Бундесвера составляет 186 400 человек.

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