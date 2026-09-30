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Политика 1282

В иранском городе прогремел взрыв

Fars: в иранском Захедане прогремел сильный взрыв

Fars: в иранском Захедане прогремел сильный взрыв

В городе Захедан, расположенном на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, прогремел взрыв. Причины происшествия пока не установлены, сообщает агентство Fars.

По данным агентства, звук взрыва был слышен в районе бульвара Джомхури. Источник шума на данный момент не идентифицирован.

Захедан находится вблизи границы с Афганистаном и Пакистаном. Провинция, административным центром которой является город, известна периодическими столкновениями между силами безопасности и вооружёнными группировками.

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Автор:
МИД РФ Иран Афганистан Пакистан