В иранском городе прогремел взрыв

В городе Захедан, расположенном на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, прогремел взрыв. Причины происшествия пока не установлены, сообщает агентство Fars.

По данным агентства, звук взрыва был слышен в районе бульвара Джомхури. Источник шума на данный момент не идентифицирован.

Захедан находится вблизи границы с Афганистаном и Пакистаном. Провинция, административным центром которой является город, известна периодическими столкновениями между силами безопасности и вооружёнными группировками.

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