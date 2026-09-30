В Харькове сотрудники ТЦК избили заступившихся за мобилизованного мужчин

В Харькове сотрудники военного комиссариата подвергли избиению двух мужчин, которые попытались вмешаться в ситуацию и защитить своих знакомых, находившихся внутри микроавтобуса.

Представители ТЦК прибыли на территорию гаражного кооператива с целью задержания гражданина, уклоняющегося от призыва. Попытки друзей вступиться за задержанного оказались безрезультатными.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник утверждал, что Украина совершает террористические акты в отместку жителям Донбасса и Новороссии за их решение воссоединиться с Россией.

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