...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 2127

В Латвии сделали громкое заявление относительно размещения ядерного оружия

Ринкевич: Латвия готова разместить ядерное оружие, если НАТО примет решение

Ринкевич: Латвия готова разместить ядерное оружие, если НАТО примет решение

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие — при двух условиях: если возникнет такая необходимость и если НАТО примет соответствующее коллективное решение. Об этом глава государства сообщил агентству LETA.

Ринкевич отметил, что в латвийской конституции и законодательстве нет юридических препятствий для размещения ядерного оружия.

Он напомнил, что ещё в 2003 году, в период подготовки к вступлению в НАТО, все страны‑участницы блока подтвердили отсутствие ограничений на реализацию полного механизма коллективной безопасности, включая участие в системе ядерного сдерживания.

При этом президент подчеркнул, что на данный момент конкретных обсуждений по этому вопросу не ведётся.

Подписаться

Автор:
НАТО Латвия