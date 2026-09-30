В Латвии сделали громкое заявление относительно размещения ядерного оружия

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие — при двух условиях: если возникнет такая необходимость и если НАТО примет соответствующее коллективное решение. Об этом глава государства сообщил агентству LETA.

Ринкевич отметил, что в латвийской конституции и законодательстве нет юридических препятствий для размещения ядерного оружия.

Он напомнил, что ещё в 2003 году, в период подготовки к вступлению в НАТО, все страны‑участницы блока подтвердили отсутствие ограничений на реализацию полного механизма коллективной безопасности, включая участие в системе ядерного сдерживания.

При этом президент подчеркнул, что на данный момент конкретных обсуждений по этому вопросу не ведётся.