В ЛНР при атаке ВСУ погиб водитель

В Перевальском муниципальном округе ЛНР в результате атаки погиб водитель грузовика. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе „Макс“.
По его словам, удар был прицельным — водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Пасечник также сообщил, что за минувшие сутки под обстрелы ВСУ попали транспортные средства, жилые дома, а также гражданские, коммунальные и промышленные объекты в Перевальском и Славяносербском муниципальных округах, а также в Алчевске, Стаханове и Брянке.
Кроме того, силами ПВО и МОГ над территорией республики было уничтожено порядка 100 воздушных целей.
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