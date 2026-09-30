В МИД РФ анонсировали визит Матвиенко в Китай

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге сообщила о готовящейся поездке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

По её словам, визит главы верхней палаты российского парламента в Китай запланирован на начало ноября.

«На начало ноября запланирован визит главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко в Китай», — заявила Захарова в ходе общения с журналистами.

Других деталей — в частности, точных дат, программы пребывания или состава делегации — представитель МИД не привела.

Читайте также:

Раскрыто, кого парламентарии пригласили на первое заседание ГД девятого созыва.

Стало известно, какую тему обсудил Путин с Совбезом РФ.