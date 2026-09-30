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Политика 1028

В МИД РФ анонсировали визит Матвиенко в Китай

Валентина Матвиенко посетит Китай в ноябре

Валентина Матвиенко посетит Китай в ноябре
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге сообщила о готовящейся поездке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. 

По её словам, визит главы верхней палаты российского парламента в Китай запланирован на начало ноября.

«На начало ноября запланирован визит главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко в Китай», — заявила Захарова в ходе общения с журналистами. 

Других деталей — в частности, точных дат, программы пребывания или состава делегации — представитель МИД не привела.

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