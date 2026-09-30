Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва не просто готова, а уже активно участвует в выработке решений по укреплению безопасности поставок энергоресурсов.

По её словам, Россия считает необходимым непредвзято учитывать все факторы, влияющие на рынки. Москва выступает за возвращение предсказуемости торговых потоков, отказ от нерыночных барьеров и политизации поставок энергоресурсов. Дипломат также подчеркнула недопустимость нападений на коммерческие суда — по её словам, это фактически возрождение пиратства, — незаконных захватов и атак на критическую инфраструктуру.

Захарова отметила, что Россия остро ставит вопросы обеспечения недискриминационного предоставления услуг и доступа к технологиям. Она вновь назвала Москву надёжным и проверенным поставщиком топливных ресурсов и лидером в области мирного атома.

Кроме того, представитель МИД сообщила, что Россия традиционно плотно и продуктивно вовлечена в дискуссии на энергетическом треке «двадцатки». Москва последовательно отстаивает возможность использования всех видов топлива на основе принципов технологической нейтральности и равный доступ ко всем надёжным источникам энергии.

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