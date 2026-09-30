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Политика 3458

В МИД РФ рассказали, как Украина мстит жителям Донбасса и Новороссии

Мирошник: Украина совершает террористические акты из-за месте

Мирошник: Украина совершает террористические акты из-за месте
Фото: Геннадий Черкасов

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник утверждал, что Украина совершает террористические акты в отместку жителям Донбасса и Новороссии за их решение воссоединиться с Россией. 

Выступая на пленарном заседании 63-й сессии Совета ООН по правам человека, дипломат подчеркнул, что киевский режим наказывает население этих территорий за их «честный, открытый и демократичный выбор», прибегая к терактам и военным преступлениям против женщин, детей и пожилых людей.

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