Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник утверждал, что Украина совершает террористические акты в отместку жителям Донбасса и Новороссии за их решение воссоединиться с Россией.

Выступая на пленарном заседании 63-й сессии Совета ООН по правам человека, дипломат подчеркнул, что киевский режим наказывает население этих территорий за их «честный, открытый и демократичный выбор», прибегая к терактам и военным преступлениям против женщин, детей и пожилых людей.

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