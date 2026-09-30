В НАТО неожиданно высказались о получении лицензии на производство ракет Patriot Киевом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что даже если Украина получит лицензию на выпуск ракет для зенитных комплексов Patriot, это не принесет ей ощутимой пользы в короткие сроки. Соответствующее заявление он сделал, выступая на военно-космической конференции в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о призывах Киева предоставить ему такую лицензию, Рютте подчеркнул, что сам он в этих переговорах не участвует, поскольку данная тема является двусторонним вопросом Украины и Соединенных Штатов.

При этом генсек альянса отметил, что получение лицензий на ракеты для Patriot никак не поможет Украине в краткосрочной перспективе, так как для их производства требуется время.

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