...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 2395

В НАТО неожиданно высказались о получении лицензии на производство ракет Patriot Киевом

Генсек Рютте: получение лицензии на производство ракет Patriot не поможет Киеву

Генсек Рютте: получение лицензии на производство ракет Patriot не поможет Киеву
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что даже если Украина получит лицензию на выпуск ракет для зенитных комплексов Patriot, это не принесет ей ощутимой пользы в короткие сроки. Соответствующее заявление он сделал, выступая на военно-космической конференции в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о призывах Киева предоставить ему такую лицензию, Рютте подчеркнул, что сам он в этих переговорах не участвует, поскольку данная тема является двусторонним вопросом Украины и Соединенных Штатов. 

При этом генсек альянса отметил, что получение лицензий на ракеты для Patriot никак не поможет Украине в краткосрочной перспективе, так как для их производства требуется время.

Читайте материалы на данную тему: "Европейская страна предоставит истребители для операции НАТО"

"Власти страны ЕС пообещали рекордные расходы на оборону в 2027 году"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".

Подписаться

Автор:
Киев