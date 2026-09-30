В ООН заявили, что окно для урегулирования на Украине всё ещё открыто

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что окно возможностей для разрешения украинского кризиса остаётся открытым, а организация готова выступить посредником в переговорах при желании сторон.

«ООН всегда готова выступить посредником между двумя сторонами конфликта при желании этих сторон», — сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли генсек ООН, что в настоящее время есть возможность возобновить переговоры по Украине в свете последних контактов РФ и США.

Дюжаррик подчеркнул, что окно для мирного урегулирования на Украине никогда не может быть закрыто. По его словам, в ООН не считают его закрытым и по-прежнему полагают, что конфликт необходимо решить посредством дипломатического диалога.

Напомним, Россия неоднократно подтверждала приверженность разрешению украинского кризиса дипломатическими средствами, однако указывала, что киевские власти не готовы к урегулированию путём переговоров.

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