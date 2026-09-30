В России изменится порядок уведомления МВД о работе мигрантов по патенту

С 1 октября в РФ изменится порядок уведомления МВД о работе мигрантов по патенту

Миграционная служба МВД России сообщила о том, что начиная с 1 октября текущего года вступают в силу изменения, касающиеся порядка уведомления территориальных органов ведомства о трудовой деятельности иностранных граждан, работающих на основании патента.

Как уточнили в службе, новый порядок подачи уведомлений будет напрямую зависеть от статуса работодателя. Если иностранец осуществляет трудовую деятельность у физического лица, то он обязан самостоятельно направить уведомление в территориальный орган МВД России. Сделать это необходимо в течение двух месяцев со дня получения патента.

В случае, когда иностранный гражданин работает у юридического лица, уведомления о заключении и расторжении трудового договора подает сам работодатель. На это ему отводится трехдневный срок.

В Миграционной службе также напомнили об ответственности за нарушение установленных сроков. За несвоевременное уведомление МВД России об увольнении иностранца предусмотрена административная ответственность. Она может выражаться в виде административного штрафа, размер которого достигает 800 тысяч рублей, либо в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Отмечается, что наиболее удобным способом подачи уведомления о трудовой деятельности иностранного гражданина является портал «Госуслуги».

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