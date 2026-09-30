В России предложили пакет мер по защите граждан страны от кибермошенников

Минцифры представило третий пакет мер по защите граждан от кибермошенников

Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение очередной, уже третий по счету пакет инициатив, направленных на противодействие интернет-преступникам. Предложенные меры призваны усилить защиту российских граждан в цифровой среде, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предложенным мерам, на портале «Госуслуги» планируется создать единую платформу согласий. Благодаря этому пользователь сможет в одном месте увидеть все согласия на обработку персональных данных, которые он когда-либо давал — как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Кроме того, через эту платформу граждане смогут сообщать о возможных нарушениях в уполномоченные органы.

В рамках государственной информационной системы «Антифрод» предполагается сформировать базу данных участников мошеннических схем. Помимо этого, вводится контроль за распространителями сим-карт. После принятия нововведений реализацией сим-карт смогут заниматься исключительно прямые дилеры операторов связи. Физические лица и индивидуальные предприниматели лишатся права заключать договоры с гражданами от имени операторов.

Отдельно предусмотрен запрет на продажу предоплаченных сим-карт. Операторы связи смогут реализовывать гражданам страны сим-карты только с нулевым балансом.

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