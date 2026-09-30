В украинском городе прогремел взрыв

По информации издания «Страна.ua», в среду, на фоне объявления воздушной тревоги, в Днепропетровске, расположенном на юго-востоке Украины, произошел взрыв.

Указанное сообщение было размещено в Telegram-канале СМИ. Данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины подтверждают, что в Днепропетровской области действует сигнал воздушной тревоги.

В последние дни украинские соцсети охватила настоящая паника: Россия, по мнению многих, вот-вот применит свою грозную баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Повод для беспокойства нашли быстро: над полигоном Капустин Яр, откуда уже дважды стартовала эта ракета, закрыли воздушное пространство до 3 октября.

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