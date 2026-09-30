В Венгрии арестован бывший министр правительства Орбана

Бывший министр правительства Виктора Орбана Миклош Шестак, лишённый депутатской неприкосновенности, арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в соцсети.

По словам премьера, суд заключил Шестака под стражу — это первый случай ареста бывшего министра в Венгрии с 1990 года. Шестака подозревают в получении взятки в размере 12 миллиардов форинтов (около 37,5 миллиона долларов).

Мадьяр уточнил, что расследование ведётся в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией, получившей название «операция "Очищающий огонь"». Накануне, во вторник, по аналогичным подозрениям был допрошен ещё один экс-министр — Балаж Ханко, также лишённый неприкосновенности.

В понедельник венгерский парламент по требованию Генпрокуратуры снял неприкосновенность с Шестака, Ханко и самого Мадьяра — последнего подозревают в краже мобильного телефона.