Reuters: Южная Корея не обещала Украине помощь в обмен на пленных из КНДР

Сеул не давал Киеву никаких обещаний о военной помощи в обмен на освобождение двух северокорейских военнослужащих. С таким заявлением, ссылаясь на сведения Национальной разведывательной службы Южной Кореи, выступил депутат от партии «Сила народа» Ю Ён Ха, чьи слова передает Reuters.

«Украина не выдвигала никаких предварительных условий для передачи двух северокорейских военнопленных», — указал он.

Парламентарий предположил, что глава киевского режима Владимир Зеленский, возможно, объявил о передаче северокорейцев, рассчитывая тем самым усилить в Южной Корее общественную поддержку поставок Украине оружия и иной помощи.

Политик также добавил, что украинская сторона до настоящего момента не принесла извинений и не выразила сожаления в связи с разглашением конфиденциальных сведений.

25 сентября президент Южной Кореи Ли Чже Мён раскритиковал Украину за раскрытие сведений о передаче Сеулу военных из Северной Кореи. По словам Ли Чже Мёна, Киев нарушил соглашение о неразглашении информации об этих пленных.

Ранее Сеул вызвал дипломата Украины на разговор о пленных из Северной Кореи.

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