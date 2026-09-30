Варшава добилась своего: американская база станет постоянной

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции заявил, что создание постоянной военной базы в Польше вошло в стратегию национальной безопасности США. По его словам, он получил эту информацию от посла США Тома Роуза.

Косиняк-Камыш повторил, что Варшаву не коснутся в негативном плане последствия пересмотра численности американских военных в Европе. Пентагон проводит этот пересмотр в рамках новой стратегии. Конкретные сроки создания базы и ее параметры не называются.

3 июня Косиняк-Камыш передал военному министру США Питу Хегсету официальное предложение о создании постоянной базы войск США в Польше. В начале сентября американская делегация побывала в Польше и осматривала места для потенциальной базы.

О прогрессе в переговорах также высказался президент США Дональд Трамп. Конкретных деталей он не приводил. Ранее замглавы Минобороны Польши Станислав Взентек заявлял о планах разместить в стране 15 тыс. американских солдат.

Стоимость создания базы, по его оценке, может превысить $4 млрд. Сейчас в Польше дислоцировано от 6,5 тыс. до 7,5 тыс. солдат ВС США. Официальной реакции Пентагона или Белого дома на заявление Косиняка-Камыша на момент публикации не поступало.

Варшава шаг за шагом продавливает расширение американского военного присутствия. Еще в 2023-м Польша предлагала Вашингтону создать постоянную базу и готова была взять на себя львиную долю расходов. Тогда речь шла о размещении от 5 до 10 тыс. военных. В 2026-м замглавы Минобороны Станислав Взентек говорил уже о 15 тыс. американских солдат.

Сейчас военные объекты США в Польше работают на ротационной основе. В контингент входят бронетанковые бригады, средства ПВО и логистические подразделения. Под постоянную базу потребуется построить инфраструктуру: казармы, склады, полигоны и системы безопасности.

База за $4 млрд: США вгрызаются в Польшу всерьез и надолго.

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