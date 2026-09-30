Вице-канцлер ФРГ Клингбайль отказался уходить с поста

Немецкий вице-канцлер Клингбайль отклонил требования СДПГ об уходе с должности

Вице-канцлер Германии и министр финансов Ларс Клингбайль отверг требования членов собственной партии отказаться от одной из занимаемых должностей. Как передает агентство DPA, политик заявил об этом на встрече с гражданами в городе Висбаден.

От Клингбайля требовали выбрать либо пост председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), либо место в правительстве. Министр категорически отклонил эту идею, отметив, что разделение обязанностей не позволит лидеру социал-демократов проводить линию, полностью соответствующую партийной идеологии.

Недовольство внутри СДПГ растет на фоне низких рейтингов. Согласно опросу института Insa, опубликованному 26 сентября, партию поддерживают лишь 14% немцев. Критике подвергаются оба сопредседателя — Клингбайль и министр труда Бербель Бас.

Ранее отделение партии во Франкфурте-на-Майне потребовало провести осенью выборы нового руководства. Активисты настаивали на общенациональном голосовании членов партии, а не на традиционном съезде.

СДПГ входит в правящую коалицию Германии вместе с блоком Христианско-демократического, а также Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

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