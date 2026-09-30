Вильнюс умоляет Вашингтон: базы США на постоянку

Литовская телерадиокомпания LRT сообщила, что Литва хочет принять американские войска на постоянной основе и готова взять на себя сопутствующие расходы. Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс обсудил этот вопрос со специальным посланником США по Белоруссии Джоном Коулом во время его визита в Вильнюс в сентябре.

Синкявичюс заявил, что Литва стремится к постоянному размещению американских войск. По его словам, он прямо сказал спецпосланнику о желании видеть военных США на постоянной основе и готовности покрыть расходы. Конкретные суммы и условия он не назвал.

США регулярно размещают свои батальоны в Литве с 2019 года. В настоящее время войска дислоцируются на ротационной основе. В рамках очередной ротации в конце октября в Литву прибудут два батальона американских военнослужащих. Их численность составит около тысячи человек, срок службы — девять месяцев.

Один батальон будет тяжелым с военной техникой, включая танки Abrams. Другой — инженерным. Ранее, в начале июня, США вывели из Литвы тяжелый батальон и не уведомили о дальнейшей перспективе присутствия. Это вызвало обеспокоенность в Вильнюсе.

Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе. При этом Запад, по мнению Москвы, должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Американские военные подразделения находятся в Балтии с 2014-го. После 2022-го их численность выросла. Вильнюс не раз обращался к Вашингтону с призывом не сокращать контингент. В 2025-м США пересмотрели европейские приоритеты, сместив фокус на другие регионы. Часть европейских государств нарастила оборонные бюджеты. Литва направляет на оборону свыше 3% ВВП.

НАТО усиливает восточный фланг с 2016-го. На литовской территории дислоцируется многонациональная боевая группа под германским командованием. В 2025-м Германия пообещала разместить в Литве бригаду на постоянной основе. США также задействованы в учениях и ротациях. Москва неоднократно указывала, что расширение военной инфраструктуры альянса у ее границ вынуждает принимать ответные шаги.

Глава правительства Литвы не увидел доказательств угроз со стороны РФ.

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