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Политика 1697

Вильнюс умоляет Вашингтон: базы США на постоянку

Литва хочет принять американские войска на постоянной основе

Литва хочет принять американские войска на постоянной основе
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Литовская телерадиокомпания LRT сообщила, что Литва хочет принять американские войска на постоянной основе и готова взять на себя сопутствующие расходы. Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс обсудил этот вопрос со специальным посланником США по Белоруссии Джоном Коулом во время его визита в Вильнюс в сентябре.

Синкявичюс заявил, что Литва стремится к постоянному размещению американских войск. По его словам, он прямо сказал спецпосланнику о желании видеть военных США на постоянной основе и готовности покрыть расходы. Конкретные суммы и условия он не назвал.

США регулярно размещают свои батальоны в Литве с 2019 года. В настоящее время войска дислоцируются на ротационной основе. В рамках очередной ротации в конце октября в Литву прибудут два батальона американских военнослужащих. Их численность составит около тысячи человек, срок службы — девять месяцев.

Один батальон будет тяжелым с военной техникой, включая танки Abrams. Другой — инженерным. Ранее, в начале июня, США вывели из Литвы тяжелый батальон и не уведомили о дальнейшей перспективе присутствия. Это вызвало обеспокоенность в Вильнюсе.

Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе. При этом Запад, по мнению Москвы, должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

Американские военные подразделения находятся в Балтии с 2014-го. После 2022-го их численность выросла. Вильнюс не раз обращался к Вашингтону с призывом не сокращать контингент. В 2025-м США пересмотрели европейские приоритеты, сместив фокус на другие регионы. Часть европейских государств нарастила оборонные бюджеты. Литва направляет на оборону свыше 3% ВВП.

НАТО усиливает восточный фланг с 2016-го. На литовской территории дислоцируется многонациональная боевая группа под германским командованием. В 2025-м Германия пообещала разместить в Литве бригаду на постоянной основе. США также задействованы в учениях и ротациях. Москва неоднократно указывала, что расширение военной инфраструктуры альянса у ее границ вынуждает принимать ответные шаги.

Глава правительства Литвы не увидел доказательств угроз со стороны РФ.

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