Владимир Путин выступает перед депутатами Госдумы

Владимир Путин обратился к депутатам Госдумы девятого созыва на первом заседании

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает перед парламентариями, избранными в состав Государственной думы девятого созыва. Глава государства принимает участие в первом заседании нижней палаты российского парламента, которое символизирует официальный старт работы нового депутатского корпуса.

В ходе заседания народные избранники утверждают структуру Государственной думы, проводят выборы председателя и его заместителей, а также определяют руководящий состав профильных комитетов.

Первое пленарное заседание закладывает организационную основу для всей дальнейшей законодательной деятельности палаты на предстоящий срок.

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