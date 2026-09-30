"Владимир Путин заявил об огромной ответственности депутатов Госдумы"

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед парламентариями, подчеркнул, что депутаты Государственной думы несут огромную ответственность перед гражданами страны. В среду глава государства прибыл на первое пленарное заседание нижней палаты парламента девятого созыва.

Обращаясь к собравшимся в зале, Путин отметил, что все они прошли непростой этап публичной работы и общения с людьми. Одни рассказывали избирателям о том, что уже сделано, другие, впервые избранные в Думу, делились планами на будущее.

Президент назвал эту деятельность серьезной и масштабной, однако особо акцентировал внимание на том, что она сопряжена с колоссальной ответственностью перед теми, с кем депутатам довелось встречаться в ходе кампании и кто отдал за них свои голоса.

Напомним, что выборы в Государственную думу девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

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