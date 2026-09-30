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Политика 1002

Владимир Путин заявил об огромной ответственности депутатов Госдумы

Президент Путин отметил огромную ответственность депутатов Госдумы перед людьми

Президент Путин отметил огромную ответственность депутатов Госдумы перед людьми

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед парламентариями, подчеркнул, что депутаты Государственной думы несут огромную ответственность перед гражданами страны. В среду глава государства прибыл на первое пленарное заседание нижней палаты парламента девятого созыва.

Обращаясь к собравшимся в зале, Путин отметил, что все они прошли непростой этап публичной работы и общения с людьми. Одни рассказывали избирателям о том, что уже сделано, другие, впервые избранные в Думу, делились планами на будущее.

Президент назвал эту деятельность серьезной и масштабной, однако особо акцентировал внимание на том, что она сопряжена с колоссальной ответственностью перед теми, с кем депутатам довелось встречаться в ходе кампании и кто отдал за них свои голоса.

Напомним, что выборы в Государственную думу девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

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"Владимир Путин заявил об огромной ответственности депутатов Госдумы"

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Автор:
Владимир Путин