Минобороны Польши сообщило о рекордных расходах на оборону в 2027 году

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что расходная часть оборонного бюджета страны в 2027 году достигнет рекордного уровня за всю историю государства. Соответствующее заявление министр сделал на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

По словам Косиняк-Камыша, в распоряжении польского оборонного ведомства окажется больше средств, чем годом ранее, а сам бюджет по расходам станет абсолютно беспрецедентным для страны. При этом министр уточнил, что в представленном публике проекте государственного бюджета на 2027 год не учтены 4 миллиарда злотых, что эквивалентно примерно 1,03 миллиарда долларов. Эти средства связаны с закупками в рамках программы милитаризации Евросоюза SAFE.

Ранее, в конце августа, глава польского Министерства финансов Анджей Доманьский сообщал, что власти республики намерены направить на оборонные нужды в 2027 году 198 миллиардов злотых, что составляет около 53,5 миллиарда долларов, или 4,5% ВВП. Этот показатель на 2 миллиарда злотых, то есть примерно на 536,5 миллиона долларов, ниже уровня 2026 года.

Как отмечают польские средства массовой информации, подобная динамика приведет к тому, что Польша утратит статус лидера среди стран НАТО по военным расходам относительно размера ВВП, уступив первенство государствам Балтии.

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