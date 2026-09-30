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Политика 836

Военный форпост: Пекин развернул совместный центр поддержки в Лаосе

Китай усиливает оборонное присутствие в регионе Юго-Восточной Азии

Китай усиливает оборонное присутствие в регионе Юго-Восточной Азии
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Народно-освободительная армия Китая открыла редкий совместный центр тылового и военного обеспечения на территории соседнего Лаоса. Специальный комплекс предназначен для координации оборонных проектов, технического обслуживания техники и совместной подготовки подразделений.

Открытие объекта стало важным этапом в практической реализации двусторонних соглашений о стратегической безопасности между Пекином и Вьентьяном. На базе центра планируется на регулярной основе проводить учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите трансграничной инфраструктуры.

Региональные оборонные эксперты расценивают появление китайского военного узла в Лаосе как шаг к укреплению позиций Пекина в материковой части Юго-Восточной Азии. Проект подчеркивает растущее военно-техническое влияние КНР на пространстве Индокитая.

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