Володин назвал Терешкову «совестью» Госдумы

Спикер Вячеслав Володин назвал депутата Валентину Терешкову «совестью» парламента, представляя её кандидатуру на пост председателя комиссии по вопросам депутатской этики. По итогам голосования на первом пленарном заседании Государственной думы нового созыва первая женщина-космонавт вновь возглавила эту структуру.

«Валентину Владимировну Терешкову представлять не надо. Это наша совесть», — заявил Вячеслав Володин в ходе заседания.

Представляя кандидатуру Терешковой, председатель Госдумы подчеркнул, что она своим служением доказала любовь к стране. Володин отдельно отметил, что её исторический космический полет был сопряжен с серьезным риском для жизни, что заслуживает особого уважения коллег.

Валентина Терешкова — советский космонавт № 6, первая в мире женщина, совершившая орбитальный полёт в космос (16 июня 1963 года на корабле «Восток-6»).

Комиссия по вопросам депутатской этики является рабочим органом нижней палаты парламента, который рассматривает вопросы соблюдения народными избранниками этических норм, правил поведения и расследует возможные конфликты интересов. Терешкова переизбирается депутатом Госдумы на протяжении нескольких созывов и регулярно руководит данной комиссией.

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