Володин обратился к избранным в Госдуму депутатам от Донбасса и Новороссии

Вячеслав Володин, избранный в среду председателем Государственной думы девятого созыва, поздравил депутатов от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с избранием, а также с годовщиной воссоединения этих регионов с Россией.

По его словам, этот день является особым. Володин напомнил, что четыре года назад, в 2022 году, на родину вернулись Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а разделённый ранее единый народ воссоединился. Спикер поздравил коллег с этой датой.

Отдельно Володин обратился к депутатам, впервые избранным от этих территорий и представляющим новые регионы в новом созыве Госдумы. Он назвал это очень ответственной миссией и ещё раз поздравил их с избранием.

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство жителей поддержало этот шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о воссоединении.

4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров. 28 сентября 2023 года был подписан закон об установлении 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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