Володин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие Владимира Путина

Депутат Государственной думы девятого созыва, а также председатель палаты парламента седьмого и восьмого созывов Вячеслав Володин выразил признательность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за поддержку его выдвижения на должность спикера Госдумы нового созыва. Он также заверил, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать доверие главы государства.

Свое выступление на первом заседании Госдумы девятого созыва Володин начал со слов благодарности в адрес президента. Он отметил, что решение Владимира Владимировича Путина поддержать его кандидатуру имеет для него большое значение и накладывает особую ответственность.

Парламентарий подчеркнул, что со своей стороны постарается делать все возможное, чтобы оправдать оказанное главой государства доверие. Таким образом, Володин обозначил готовность продолжать работу на посту председателя нижней палаты парламента, опираясь на поддержку президента и заручившись доверием коллег по фракции.

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