Володин стал первым, кто возглавляет Госдуму России более двух сроков

Вячеслав Володин вошел в историю как первый председатель Государственной думы, которому удалось возглавить нижнюю палату парламента более двух сроков подряд. Ранее он уже занимал этот пост в Госдуме седьмого и восьмого созывов.

30 сентября депутаты Государственной думы девятого созыва на первом пленарном заседании избрали Володина на должность председателя палаты. Его кандидатуру выдвинула фракция «Единая Россия». По итогам голосования решение поддержали 406 парламентариев из 442.

Володин сохранил за собой пост спикера на новый срок, став первым в истории современной России руководителем нижней палаты, который занимает эту должность более двух созывов подряд.

Читайте материалы на данную тему: "Володин пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие Владимира Путина"

"Володин заявил, что Госдума в долгу перед теми, кто позволил выборам состояться"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".